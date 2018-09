Tara din Europa care va cultiva marijuana, sub controlul statului. Ce face cu productia

Stiri pe aceeasi tema

- Georgia va incepe sa cultive marijuana pentru uz cosmetic si medicinal, pe care intentioneaza sa o exporte, a anuntat miercuri premierul Mamuka Bahtadze, citat de EFE. Acesta a dat asigurări că producţia acestei plante va fi "strict reglementată şi controlată de stat",…

- Acesta a dat asigurari ca productia acestei plante va fi 'strict reglementata si controlata de stat', pentru a evita 'procese haotice si ilegale'. Totodata, Guvernul intentioneaza sa inaspreasca pedepsele pentru 'promovarea' consumului de canabis, a adaugat prim ministrul. Georgia a legalizat consumul…

- Muntenegru este primul stat din Europa care s-a trezit impovarat cu datorii din cauza cooperarii cu China si mai dependent ca niciodata de generozitatea Beijingului. ”Autostrada spre Bar este importanta pentru Muntenegru. Aminteste oamenilor de Tito si de zilele marilor proiecte socialiste”, spune Mladen…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu acordat pentru Digi24 de istoricul elvetian Oliver Jens Schmitt, autorul cartii „Romania in o suta de ani", in care face o radiografie a societații romanești in Anul Centenarului.Digi24: Intre criticile venite din partea…

- In opinia vicepremierului Jaroslaw Gowin, o decizie a CJUE impotriva reformei judiciare din Polonia ar fi 'contrara Tratatului de la Lisabona si spiritului integrarii europene'.'Daca Tribunalul de la Luxemburg considera ca are competenta sa sprijine pozitia unui mic grup de judecatori polonezi…

- O mare ferma de porci din Braila, suspectata de contaminare cu pesta În judetul Braila, o ferma de porci, a doua ca marime din Europa, cu un efectiv de 140.000 de capete, este suspectata ca ar fi contaminata cu virusul pestei africane si sunt asteptate rezultatele analizelor de laborator, pentru…

- Guvernul de la Londra a prezentat detaliile planului post Brexit in privința relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Se propun, intre altele, o zona de liber schimb pentru produse și o imigrație selectiva din Europa.

- Romania are un miliard de euro si nu este vorba de aur sau valuta ci de o fabrica ridicata in perioada comunista, care a devenit la un moment dat singura din Europa care producea asa ceva, potrivit capital.ro. A fost un motiv de mandrie al epocii Ceausescu si o povara a guvernarilor postrevolutionare.…