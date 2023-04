Stiri pe aceeasi tema

- Polonia construieste una dintre cele mai puternice armate din Europa si este pe cale sa aiba cea mai puternica armata terestra din regiune in termen de doi ani, a declarat duminica ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat miercuri ca Franta este un „aliat solid si de incredere” al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, amintind de comerțul dintre americani și chinezi și ținand sa menționeze in acest sens: Nu avem vocatia de a fi idiotul satului.…

- Armata ucraineana le provoaca pierderi foarte mari forțelor ruse, in regiunea Donbas, susține Volodimir Zelenski in mesajul lui de azi-noapte. El le-a spus ucraienilor ca armata lucreaza la planurile unor acțiuni care vor avea loc intr-un viitor apropiat. In același timp, Zelenski anunța noi sancțiuni…

- Sefa Ministerului de Interne german, Nancy Faeser, a declarat ca tarile Europei trebuie sa actioneze pentru o mai buna distribuire a refugiatilor ucraineni, transmite duminica dpa, informeaza AGERPRES . In declaratii acordate publicatiei Bild am Sonntag, Faeser a apreciat ca unele tari membre ale Uniunii…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…