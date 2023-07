Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care toate se scumpesc și romanii se descurca tot mai greu din punct de vedere financiar, guvernul Marcel Ciolacu planuiește sa ofere noi ajutoare. Vorbim despre vouchere pentru sport, carburanti, alimente, crese si gradinite, pentru mame, dar si pensionari. Iata ce condiții trebuie…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Aceștia ar putea primi pana la 300.000 de euro din partea statului. Cine sunt cei care ar putea beneficia de aceasta suma și ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a intra in posesia banilor.

- In contextul in care in ultimul an am vazut scumpiri uriașe, in special la alimente de baza, cum ar fi oale, laptele sau zaharul, al caror preț a crescut cu peste 16% in Europa, mai multe state UE au luat masuri drastice pentru a stopa acest fenomen.Printre cele mai mari majorari de prețuri au avut…

- Seceta mai frecventa și mai severa din regiunea mediteraneana - unde temperatura medie este acum cu 1,5 grade Celsius mai mare decat in urma cu 150 de ani - corespunde predicțiilor facute de oamenii de știința, care au avertizat in trecut cu privire la efectul schimbarilor climatice in zona, scrie Reuters.Sudul…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…