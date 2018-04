Stiri pe aceeasi tema

- Albania doreste amplasarea pe teritoriul sau a unei baze militare a SUA, in special pentru a contracara influenta Rusiei, a declarat marti ministrul albanez al apararii, Olta Xhacka, citata de AFP. "Cred ca trebuie sa trimitem un mesaj puternic: Balcanii occidentali sunt o regiune orientata spre Occident,…

- Rusia isi va reduce bugetul anual al apararii pana la un nivel de sub 3% din produsul sau intern brut (PIB) pana in 2022, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale ruse, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Peskov a adaugat ca presedintele Vladimir Putin, care…

- Noua prioritate a NATO este crearea unei "zone militare Schengen" in Europa, mutare menita sa accelereze desfasurarea trupelor in apropierea granitelor Rusiei, a declarat luni adjunctul ministrului rus al Apararii, generalul Alexander Fomin, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite in tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in regiune, pledand pentru continuarea modernizarii armamentului.…

- Comandantul șef al forțelor NATO din Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a declarat ca, in cațiva ani, Rusia ar putea obține superioritate militara fața de forțele americane din regiune, potrivit Defence One. „Avand in vedere ritmul modernizarii lor … trebuie sa implementam propria modernizare,…

- Ministrul a insistat asupra rolului strategic jucat de Romania in noul context de securitate de la Marea Neagra. Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa semneze un nou tratat de securitate post Brexit. Declaratia, facuta de premierul Theresa May, a fost bine primita de presedintele Comisiei…

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.