Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia ia in calcul posibilitatea de a apela la intreruperi in alimentarea cu energie electrica timp de pana la patru ore, la iarna, in cazul agravarii actualei crize energetice cu care se confrunta Europa, derivata din razboiul din Ucraina si posibila oprire a furnizarilor de gaze din Rusia, au semnalat…

- Elvetia ia in calcul posibilitatea de a apela la intreruperi in alimentarea cu energie electrica timp de pana la patru ore, la iarna, in cazul agravarii actualei crize energetice cu care se confrunta Europa, derivata din razboiul din Ucraina si posibila oprire a furnizarilor de gaze din Rusia, au semnalat…

- Va fi o iarna foarte complicata, in care trebuie luate in calcul mai multe scenarii, cel mai rau fiind acela in care se intrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusa catre Europa, spune ministrul energiei, Virgil Popescu. El a dat asigurari, joi seara, la Digi24 ca ministerul pe care il conduce…

- Europa ar putea fi nevoita sa raționalizeze aprovizionarea cu energie in ceea ce se anunța a fi o iarna „foarte grea”, din cauza scaderii ofertei de gaze naturale in urma restricțiilor impuse de Rusia, a declarat joi Ben van Beurden, directorul general al gigantului Shell. Națiunile europene s-au straduit…

- Va fi o iarna foarte complicata, in care trebuie luate in calcul mai multe scenarii, cel mai rau fiind acela in care se intrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusa catre Europa, spune ministrul energiei, Virgil Popescu. El a dat asigurari, joi seara, la Digi24 ca ministerul pe care il conduce…

- Autoritațile din toate țarile europene cauta modalitați de a stopa creșterea prețurilor, dar in același timp se gandesc și la anotimpul rece, atunci cand consumul va fi mult mai mare decat in aceasta perioada.

- Autoritațile belgiene au propus introducerea unui plafon pentru prețul gazelor in Uniunea Europeana și coordonarea achizițiilor intre țari. Aceasta inițiativa a fost facuta de premierul țarii, Alexander De Croo, transmite TASS. Decizia vizeaza salvarea populației in ajunul iernii in condițiile reducerii…

- Zelenski a anuntat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca Guvernul a infiintat un comitat care sa pregateasca urmatorul sezon de incalzire. ”Indiferent ce isi planifica ocupantii, trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarea iarna – in statul nostru, pe teritoriul nostru, pentru toti…