- Intr-un satuc din Romania se va ridica cel mai inalt pod suspendat din Europa. Autoritațile locale afirma ca proiectul a fost deja inaintat la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in cadrul programului de turism rural.

- Blocul National Sindical aduce in atentia publicului inegalitatile din sistemul fiscal din tara noastra unde se regaseste cea mare rata a riscului de saracie in munca din Europa, dar si solutiile pentru un sistem fiscal corect, se arata intr-un comunicat.

- Sute de turisti din toata țara au evadat in a doua zi de Paste in peisajul selenar de la Vulcanii Noroiosi din judetul Buzau. Aflați intre dealurile Carpatilor de Curbura, vulcanii sunt unici in Europa si atrag de la an la an tot mai mulți turiști care se declara fermecați de peisaj.

- Daca iți place sa vizitezi spații culturale, iar trecutul te fascineaza și din punct de vedere vestimentar, trebuie sa adaugi pe lista destinațiilor tale de vacanța și obiectivul pe care ți-l vom prezenta astazi. Este primul muzeu din Romania in care te poți costuma in haine de epoca. Foto Unde se afla…

- Inainte de invazia rușilor in Ucraina, un razboi nevazut se purta deja de luni de zile. Hackerii rușilor au dat atacuri țintite catre sisteme esențiale din Ucraina, iar pe 24 februarie au lansat unul dintre cele mai puternice. E un razboi paralel, a declarat, in exclusivitate pentru Digi24, coordonatorul…

- TikTok lanseaza o noua secțiune educaționala, care acopera STEM (știința, tehnologie, inginerie și matematica), in aplicație, in spațiul european, inclusiv in Romania, incepand cu Irlanda și Regatul Unit.

- Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova vine cu acuzații grave la adresa lui George Simion. Oficialul e de parere ca liderul AUR ”a fost și continua sa fie un instrument al Rusiei”. Aceasta nu este singura remarca a președintelui Parlametului din Republica Moldova. Igor Grosu e…

- Peste 39 de persoane, in principal din Serbia si Muntenegru, dar si din Albania si Romania, au fost identificate sub suspiciunea de participare la o organizatie criminala, potrivit unor documente judiciare, iar 17 dintre acestea sunt deja in inchisoare in Serbia, Muntenegru si Turcia, a declarat vineri…