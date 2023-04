Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul USR susține ca, intr-o discuție cu managerul Spitalului Județean din Suceava, Alexandru Calancea, i-a spus ca incalca legea și l-a reclamat autoritaților, transmite Europa FM . Libertatea a prezentat pe larg cazul vineri, 7 aprilie 2023 Managerul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan…

- Doctorul Alexandru Calancea i se adreseaza lui insuși cu „domnului manager al Spitalului Județean Suceava”. Și semneaza o data la autorul cererii și o data la cel care aproba. Alexandru Calancea a fost numit manager al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava in vara lui 2020, dupa ce pandemia…

- De cand va fi interzisa fabricarea mașinilor cu motoare diesel sau pe benzina in Europa. Ce a decis preliminar Consiliul UE Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni proiectul privind interzicerea motoarelor pe benzina, motorina si hibride incepand din 2035. Acesta a fost aprobat in forma preliminara.…

- Doi senatori au introdus in Senatul SUA un proiect de lege care recomanda includerea Romaniei in programul Visa Waiver, conform Ambasadei romane la Washington. ”Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in esalonul conducerii democrate din Senat si Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru…

- Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sanatații, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana privind asocierea țarii la programul „UE pentru sanatate”. Documenul a fost semnat la Bruxelles, pe data de 7 februarie a.c., informeaza moldpres cu…

- Publicul va putea vizita gratuit sambata Palatul Brukenthal si Casa Albastra – Sala Multimedia, unde se afla expozitia "Marele Furt din Muzeul Brukenthal, 1968". Muzeul National Brukenthal din Sibiu marcheaza astfel implinirea a 206 ani de la infiintare. Programul de vizitare este in intervalul orar…

- Calatoria președintelui Biden la Kiev, luni , 20 februarie, a fost invaluita in secret, o reflectare a preocuparilor de securitate abrupte legate de vizitarea unei zone de razboi active, relateaza CNN . Air Force One a plecat de la Baza Comuna Andrews la „sub adapostul intunericului”, duminica, la…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca Guvernul a aprobat programul „Noua casa” pentru 2023, cu un plafon de 1,5 miliarde de lei. Daca acesta va fi epuizat, fondurile vor fi suplimentate, a precizat el.