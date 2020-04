Stiri pe aceeasi tema

- Scolile, cafenelele, restaurantele si alte spatii publice din Albania vor ramane inchise si restrictiile privind activitatea sociala si economica vor ramane in vigoare pana la incetarea epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri ministrul albanez al Sanatatii, Ogerta Manastirliu, relateaza Reuters,…

- Statele Unite au potențialul de a deveni noul epicentru al pandemiei cu coronavirus in urma "accelerarii foarte mari" a infecțiilor, conform purtatorului de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații.Organizatia Mondiala a Sanatatii precizeaza ca este o "foarte mare accelerare" a numarului de infectari…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii constata o ”foarte mare accelerare” a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite, care au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, potrivit Reuters. In ultimele 24 de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) constata o 'foarte mare accelerare' a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite, care au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, transmite Reuters, potrivit…

- Numarul cazurilor confirmate de imbolnaviri cu coronavirus are creșteri importante in multe state europene, simbata, conform datelor anunțate de autoritați.In Germania, numarul cazurilor a crescut cu 2.705, la 16.662, conform institutului Robert Koch. Numarul deceselor a crescut cu 16, la…

- Scolile din Turcia vor fi inchise pentru o saptamana, iar universitatile pentru trei saptamani incepand din 16 martie, in timp ce toate evenimentele sportive se vor desfasura fara spectatori pana la sfarsitul lui aprilie, in incercarea de a stavili propagarea coronavirusului, a anuntat purtatorul…

- Bulgaria a declarat epidemie de gripa de tip B la nivel national, in urma inmultirii rapide a cazurilor de imbolnavire, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii, precizand ca nu exista deocamdata cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, care a lovit aproape 90 de tari, informeaza Reuters…

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters…