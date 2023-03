Stiri pe aceeasi tema

- Europa se indreapta anul acesta catre o seceta comparabila cu cea din vara anului 2022, iar ploile din saptamanile urmatoare vor fi cruciale pentru determinarea impactului iernii exceptional de calde si uscate care s-a incheiat, a avertizat luni intr-un raport Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei…

- Prețurile europene la gazele naturale ar putea „mai mult decat sa se dubleze” anul viitor din cauza penuriei cauzate de scaderea exporturilor rusești, potrivit unei estimari a bancii Goldman Sachs. Capacitațile de stocare mai mari și o iarna neobișnuit de calda au contribuit la scaderea brusca a prețurilor…

- In acest an, economia Romaniei va depași economiile aflate in stagnare ale țarilor vecine, ajutata de finanțarea pe care o primește din partea Uniunii Europene, de stabilitatea monetara și de investițiile straine, parțial datorate relocarii unor afaceri din Rusia și Ucraina, scrie agenția Reuters intr-o…

- Economia Romaniei ar urma sa depașeasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile UE, o moneda stabila și de investițiile straine, stimulate in parte și de relocarea activitaților din Rusia și Ucraina. Fondul Monetar Internațional se așteapta ca economia Romaniei sa…

- Jurnaliștii site-ului american Foreign Policy au documentat cele mai importante evenimente din domeniul schimbarilor climatice ale anului 2022 și au explicat ce ne-ar putea aștepta in anul urmator. Numai masuri rapide și fara precedent luate de guverne pot preveni pericolele climatice catastrofale,…

- Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC, citat de news.ro. Contractele futures pentru gaze naturale pe termen de o luna, pe Title Transfer Facility din Olanda, contractul de referinta in Europa,…