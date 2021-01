Țara din care a plecat coronavirusul, singura mare economie care a crescut in 2020. PIB-ul Chinei a urcat cu 2,3% in anul pandemic Produsul Intern Brut al Chinei a urcat cu 2,3% anul trecut, arata datele oficiale publicate luni, statul asiatic devenind astfel singura mare economie din lume care a inregistrat crestere in 2020, pe fondul crizei globale provocate de pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Totuşi, ca urmare a impactului global al pandemiei pe plan global, ritmul de creştere al PIB-ului Chinei în 2020 este cel mai slab din 1976, ultimul an al Revoluţiei Culturale…