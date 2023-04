Stiri pe aceeasi tema

- Am revenit cu un nou material din ciclul „Turist prin țara mea!”, și vorbim azi despre cați bani costa o noapte de cazare all-inclusive in hotelurile de pe litoral. Deși hotelierii au justificari referitor la anoile prețuri, romanii sunt nevoiți sa scoata extrem de mulți bani an 2023 pentru o noapte…

- Sabrina Maneca-Voinea, 15 ani, s-a clasat pe poziția a treia la sol cu o nota de 13,566, dupa britanicele Jessica Gadirova (14,000) și Alice Kinsella (13,666) Prima competiție majora la senioare a Sabrinei Maneca-Voinea a venit la pachet cu multe provocari, dar și cu o medalie. Gimnasta antrenata de…

- Hotelierii din Antalya estimeaza ca anul acesta vor avea ca oaspeti peste 350.000 de romani, vorbim despre o crestere cu 20% comparativ cu anul 2022. In pofida scumpirilor din toata lumea, Antalya ramane o destinație turistica perfecta datorita climei sale placute, a plajelor cu nisip fin și a peisajelor…

- Amplasat de-a lungul frumoasei riviere turcești de pe coasta Mediteranei, Antalya este un oraș mare și vibrant, care iși intampina turiștii cu numeroase stațiuni, hoteluri, baruri și restaurante. Antalya este o comoara ascunsa, cu peisaje care iți taie respirația și o istorie bogata ce așteapta sa fie…

- Vacantele in Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, Summer Tour se asteapta sa aduca in jur de 70.000 – 80.000 de turisti din Romania, potrivit directorului general al agentiei de turism, Mahir Ahmetoglu. „In toata lumea vorbim despre o inflatie foarte mare, nu doar…

- Alexia Vanoaga este prima romanca medaliata la Mondialele de juniori la gimnastica artistica. La 14 ani ea a caștigat medalia de argint in finala la barna, fiind intrecuta doar de chinezoaica Yu.

- Cei mai mulți turiști care merg din Romania in Antalya, Turcia, sunt din București și Cluj. Hotelierii estimeaza ca anul acesta vor avea peste 350.000 de turiști romani, mai mulți decat erau in 2019.

- Este foarte frig in Turcia in zonele unde s-au produs cutremurele, iar oamenii trec prin situatii dramatice. Unii mai spera sa fie gasiti in viata cei dragi prinsi sub daramaturi, altii sunt evacuati din zonele afectate de catastrofa si cazati in hotelurile din stațiunile de pe litoral.