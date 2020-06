Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a oprit transmiterea noului coronavirus in țara și va ridica toate restricțiile, cu excepția celor de la granița, a anunțat premierul Jacinda Ardern, citata de Reuters. Guvernul va elimina restricțiile de distanțare sociala luni la miezul nopții și va cobori la nivelul 1 de alerta. Evenimentele…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anunțat ca in Marea Britanie, țara care inregistreaza cel mai mare numar de victime din cauza pandemiei din Europa, peste 32.000, restricțiile vor fi ridicate incepand de luni. El a fost prezent miercuri in Parlament, pentru a raspunde intrebarilor opoziției in legatura…

- Premierul neozeelandez, Jacinda Ardern, spune ca țara nu iși va deschide granițe cu restul lumii pentru „multa vreme”. Singura țara din care ar putea calatori oamenii in Noua Zeelanda va fi Australia, care de asemenea, a reușit sa limiteze raspindrea infecțiilor cu nou coronavirus, scrie emedicina.md.…

- Noua Zeelanda a inregistrat 0 cazuri noi de coronavirus pentru prima data de la inceputul crizei. Statul insular mai are doar 4 pacienti internati cu COVID-19. Autoritatile au declarat ca virusul a fost eliminat, in sensul ca nu mai exista transmitere comunitara, si au inceput sa ridice restrictiile.

- Ministrul sanatații din Noua Zeelanda, David Clark, a incalcat toate masurile de carantina impuse in țara sa din cauza pandemiei de coronavirus și a mers la plaja impreuna cu familia, noteaza BBC News. Pus in fața faptului implinit, David Clark a recunoscut ca a condus 12 mile (n.r. - 20 de kilometri)…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…

- Noua Zeelanda si-a anulat omagiul national in memoria victimelor atacului a doua moschei din Christchurch, petrecut in urma cu un an, din cauza temerilor legate de coronavirus, a anuntat sambata premierul Jacinda Ardern, noteaza AFP. "Este o decizie pragmatica. Suntem foarte tristi ca…