Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Filipine au descoperit mai multe spitale care ofereau servicii de chirurgie plastica infractorilor. „In exterior arata ca niște clinici obișnuite, dar odata intrat te șocheaza tehnologia de care dispun”, a declarat pentru BBC John Casio,

- Autoritațile din Filipine spun ca spitalele clandestine din țara au oferit servicii de chirurgie plastica fugarilor și criminalilor pentru a-i ajuta sa evite sa fie arestați. Doua astfel de unitați sanitare ilegale ar putea fi inchise „in saptamanile urmatoare”, dupa ce poliția a percheziționat primul…

- Spitale clandestine din Filipine au oferit servicii de chirurgie plastica fugarilor și lucratorilor din așa-numitele „centre de escrocherii” pentru a-i ajuta sa scape de arest, spun autoritațile din aceasta țara, potrivit BBC News.Doua astfel de spitale ilegale ar putea fi inchise „in urmatoarele saptamani”,…

- Vladimir Putin l-a numit pe Nikolai Patrușev in funcția de consilier, alaturi de aliatul sau de lunga durata Alexei Dimbuine, in timp ce l-a ridicat pe consilierul sau economic Maxim Oreșkin la rangul de adjunct al șefului de cabinet, a anunțat marți Kremlinul, potrivit Reuters.

- Damian Draghici a fost de mai multe ori pe Muntele Athos, iar prima data cand a mers in locul sfant a fost intr-o perioada mai dificila, despre care spune ca era in cautarea unor raspunsuri cu privire la viața lui. Și-a dorit și sa mute pe Muntele Athos in acel moment.

- Potrivit termene.ro, platforma consultata vineri, 26 aprilie 2024, firma functioneaza din 18 septembrie 2018, are sediul pe strada Ana Ipatescu nr. 37, in Constanta si obiectul de activitate declarat la RECOM este "Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile…

- Mai multe avioane care survoleaza Iranul și-au schimbat brusc traseul. Decizia a fost luata imediat dupa exploziile din centrul Iranului, generate de un atac al Israelului. Principalul aeroport din Teheran a fost inchis temporar, informeaza Mediafax.

- Nelu a trecut prin momente teribile dupa accidentul rutier pe care l-a avut. A fost lovit de o șofeița, iar totul s-a schimbat in viața sa. De la o persoana puternica, un fost sportiv de performanța, starea de sanatate s-a schimbat radical. Șoferița care a provocat incidentul nu a platit pentru fapta…