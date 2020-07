Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Romania a importat 118.525 de tone de carne si organe comestibile in primul trimestru din acest an, in crestere cu 7,4%, fata de perioada similara din 2019, iar valoarea acestor importuri s-a majorat cu 43%, pana la 257,35 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agro-alimentare a scazut cu 9% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, de la 482 de milioane de euro pana la 440 de milioane. Pe relatia cu Uniunea Europeana, Romania a consemnat un deficit de aproape un miliard de euro, insa…

- Deficitul balanței comerciale a crescut cu aproape un mld. lei la patru luni, pana la peste 6 mld. lei. Exporturile au scazut cu peste 13% Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a crescut, in primele patru luni ale anului,comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu aproape 974 milioane de…

- Romania a importat de 21,53 de miliarde de euro și a exportat de doar 17,07 miliarde de euro in primele trei luni din 2020, anunța Agerpres. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Comisia Europeana a publicat bugetul alocat schemei UE pentru școli, in anul școlar 2020-2021, și anume: 145 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte catre elevi și preșcolari. Din cei 105 milioane euro alocați pentru cele 26 țari UE,…