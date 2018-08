Stiri pe aceeasi tema

- Industria fintech castiga din ce in ce mai mult teren in fata sistemului financiar traditional, indiferent ca vorbim despre Brazilia, Germania sau Statele Unite ale Americii. Startup-urile din industrie ies in fata cu solutii care ii fac pe investitori...

- Comenzile pentru fabricile din industria germana au plonjat in iunie, impinse de o scadere abrupta in cererea din afara zonei euro, semn ca tensiunile comerciale dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeana afecteaza investițiile companiilor.

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei, de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi pe site-ul Ministerului Finantelor.…

- Intalnirea tete-a-tete in Biroul Oval intre Donald Trump si seful Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker. miercuri, poate fi tensionata, in contextul in care razboiul comercial pe care l-a declansat locatarul Casei Albe ii face sa scrasneasca din dinti inclusiv pe cei din tabara sa, scrie AFP. O…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, informeaza Mediafax."Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decat orice alta tara. Acest lucru nu…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a contrazis, vineri, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa se gandeasca la cel mai sumbru scenariu in relația cu Statele Unite ale Americii. Iohannis a spus ca nu a fost singurul care s-a exprimat pentru intarirea…

- In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ…