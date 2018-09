Țara cu cele mai mari creșteri salariale din UE are nevoie de peste un milion de angajați Potrivit acestui studiu, cresterea salariilor reale din Germania ar urma sa se accelereze in acest an, dupa un avans de 0,9% in 2017, si va depasi cu aproape un punct procentual cresterea de doar 0,6% asteptata in Franta si avansul de 1% pentru ansamblul Uniunii Europene. "Tinand cont de cresterea economica stabila si de un somaj relativ scazut, cresterea salariilor reale in Germania pare a fi in continuare una modesta", comenteaza Fundatia Hans-Bockler, considerata a fi apropiata de sindicate. Salariatii germani sunt intr-o pozitie de forta care le permite sa solicite majorari salariale semnificative,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

