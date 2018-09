Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intrebare adresata Ministrului Turismului, deputatul PNL Dumitru Oprea solicita o sinteza a indicatorilor obținuți in sezonul estival 2018, dar și posibilitațile de reducere a decalajului dintre calitatea serviciilor de pe litoralul din Bulgaria in comparație cu cele ale Romaniei. „Suntem siguri…

- Firmele care cumpara oi si capre vii din Bulgaria trebuie sa instiinteze Directia Sanitara Veterinara din judetul respectiv pentru ca la debarcarea animalelor sa fie prezent un medic veterinar care sa faca un examen clinic tuturor animalelor. Acestea vor fi apoi tinute in carantina 21 de zile. Pesta…

- Marea Britanie a anuntat joi ca ii va autoriza pe producatorii de fructe si legume sa recruteze pana la 2.500 de muncitori sezonieri pe an din afara Uniunii Europene in 2019-2020, masura menita sa reduca deficitul de mana de lucru in acest sector, deficit accentuat de Brexit, transmite AFP. Masura…

- Liga Națiunilor, prima etapa. Program și rezultate. Germania – Franța, capul de afiș din grupa 1 din Seria A. Programul meciurilor din prima etapa a Ligii Natiunilor: Seria A Grupa 1: Germania, Franta, Olanda Joi, 6 septembrie Germania – Franta (ora 21,45) Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda Sambata,…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a intreprins masuri de prevenire a aparitiei pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria. Autoritatea…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA pe 2019, in care este mentionat ca fortele americane vor continua sa se desfasoare prin rotatie in sud-estul Europei, inclusiv in Romania si Bulgaria.

- Fermele britanice, care s-au bazat pe forța de munca sezoniera venita din Europa de est din tari precum Romania sau Bulgaria, au ramas fara muncitori agricoli dupa referendumul pentru Brexit.

- Porsche Inter Auto (PIA), divizia de retail a Porsche Holding pe piata locala, a livrat primul Bugatti vandut oficial in Europa de Sud-Est, un model Chiron cu un pret de pornire de 2,6 mil. euro fara TVA, unui client din Bulgaria. Automobilul este facturat direct de Bugatti, insa livrarea sa a fost…