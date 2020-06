Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia trece printr-o drama fara precedent. Țara din America de Sud a ajuns pe locul doi in lume dupa numarul de cazuri de coronavirus, cu aproape jumatate de milion de infectari. Dintre ei, in jur de 30 de mii au murit.

- Brazilia este in prezent pe locul trei in lume ca numar de cazuri de coronavirus, dupa ce in tara s-au inregistrat mai mult de 250.000 de cazuri. Expertii sustin ca testarea insuficienta ar putea insemna ca cifra reala ar fi de cinci ori mai mare. Spitalele din zonele cele mai grav afectate activeaza…

- Din 21 februarie, data la care a fost semnalat primul caz de coronavirus in Italia, autoritatile au raportat 32.007 de decese din cauza COVID-19. Astfel, Italia se plaseaza pe a treia pozitie in lume, dupa Statele Unite si Marea Britanie, noteaza Agerpres. Numarul noilor cazuri de infectare…

- Brazilia a raportat sambata 14.919 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, precum si 816 decese provocate de COVID-19, informeaza duminica AFP si Reuters.Conform datelor furnizate de ministerul sanatatii, Brazilia a inregistrat pana in prezent un bilant de 233.142 de cazuri confirmate…

- Reactia pietei muncii din Romania la criza provocata de noul coronavirus, nivelul somajului, provocarile somajului tehnic sau strategia Romaniei pentru cei peste 1.000.000 de oameni intorsi recent in tara se numara printre temele de discutie propuse in dezbaterea "Pactul pentru munca in noua economie",…

- Brazilia a raportat marti un bilant record de decese zilnice provocate de noul coronavirus, ceea ce indica faptul ca varful epidemiei nu a fost inca depasit in tara din America Latina cea mai afectata de pandemie, transmite Reuters preluata de agerpres. Potrivit datelor furnizate de ministerului…

- Brazilia, cea mai afectata tara de COVID-19 din America de Sud, a raportat pana acum peste 66.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, au anuntat luni autoritatile medicale, citate de DPA. Duminica, autoritatile au recenzat 4.613 de cazuri noi - a doua cea mai mare crestere zilnica de la aparitia…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in județul Vaslui, bilanțul ajungand la 11 cazuri. Potrivit autoritaților, cele mai recente doua infectari au fost inregistrate in mediul rural. Din totalul de cazuri, cinci sunt internate la Spitalul “Elena Beldiman” din Barlad,…