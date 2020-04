Țara cu 98 de milioane de locuitori în care nicio persoană n-a murit de coronavirus Vietnamul este o excepție in lume: in condițiile in care țara are frontiera comuna cu China, nimeni n-a murit de Covid-19 și doar 268 de persoane au fost contaminate. Și nu, nu este o statistica manipulata, chiar daca la conducere este un regim comunist. Este o țara cu 93 de milioane de locuitori, despre care nu s-a vorbit prea mult de la inceputul crizei generate de noul coronavirus. Și totuși, a fost printre primele țari care au inregistrat, oficial, un caz de Covid-19. Era 23 ianuarie. Un caz importat din China, puternicul sau vecin. Pana aici, nimic neobișnuit. Neobișnuita este insa situația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

