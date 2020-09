Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 07.09.2020: cazuri confirmate pozitiv – 799; cazuri vindecate și externate – 570; in carantina la domiciliu – 378 de persoane; in carantina instituționalizata – 0…

- Autoritațile au anunțat astazi 961 de noi cazuri de COVID-19 din peste 13.000 de teste efectuate, ceea ce inseamna o pondere de 7,2%. De asemenea, au fost raportate 39 de decese. In prezent, 480 de persoane sunt internate la terapie intensiva. In ultimele 24 de ore, in jud. Brașov au fost raportate…

- Autoritatile din China au raportat, sambata, 22 noi cazuri de coronavirus, cele mai multe in regiunea Xinjiang, informeaza agentia de presa Reuters.In orasul Urumqi, capitala provinciei Xinjiang, situata in vestul Chinei, s-au inregistrat 16 cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Alte…

- Autoritațile au comunicat la ultima raportare oficiala mai puține cazuri noi, doar 413, fața de 456 cu o zi inainte, respectiv 698 cu doua zile in urma. Insa, raportate la numarul de teste facute in ultimele 24 de ore, numarul este ingrijorator.

- A fost inghesuiala mare, duminica, la ștrandul cu apa termala din Mihaieni, județul Satu-Mare. Peste 60 de persoane au ignorat distanțarea sociala și au stat in bazin unul langa altul. Oamenii par foarte relaxați in Satu-Mare, singurul județ din Romania care a raportat mai puțin de 100 de cazuri de…

- Potrivit presei elene citate de ziare.com, ar fi vorba despre turisti din Serbia si Bulgaria, care au fost testati la granita. Aceleasi surse afirma ca cei patru bolnavi sunt asimptomatici si ca au fost transferati deja la hotelul special desemnat pentru astfel de situatii. BILANT CORONAVIRUS…

- Autoritatile medicale din China au raportat opt noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, in capitala tarii, Beijing, informeaza agentia Reuters. In intervalul precedent fusesera raportate trei...

- Autoritațile din China au reinstaurat, duminica, restricții legate de COVID-19. Peste 400.000 de persoane care locuiesc in apropiere de Beijing au fost plasate in izolare, dupa ce in regiunea unde stau au fost depistate 18 cazuri de infecție cu coronavirus, scrie BBC. Restricțiile au intrat in vigoare…