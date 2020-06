Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a devenit joi a treia tara din lume ca numar de decese din cauza noului coronavirus, depasind 34.000 de morti, in fata Italiei, dupa un nou record de morti inregistrati in 24 de ore.

- Statele Unite au depasit luni pragul de 1,8 milioane de cazuri confirmate de COVID-19 si raporteaza peste 105.003 de decese, potrivit celui mai recent bilant anuntat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE, conform agerpres.ro. Concret, numarul contagierilor la ora locala 20:00 (24:00 GMT)…

- Pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate, 508 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania OFICIAL: 9710 de infecții, dintre care 508 morți din cauza COVID-19. 468 de cazuri noi in ultimele 24 de ore In Romania au fost confirmate, pana acum, 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406…

- Conform acestor date, 30.990 de persoane din Statele Unite și-au pierdut viața in urma infecției cu coronavirus. SUA este țara cea mai grav afectata de COVID-19, inaintea Italiei (cu 21.645 morti), Spaniei (19.130 morti) si Franta (17.167 morti). Citește și: Pacienti din SUA, supusi unui tratament…

- Spania a recenzat miercuri 523 de decese cauzate de pandemia de COVID-19 in 24 de ore, o cifra in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit AFP. In total, 18.579 de persoane au murit in urma contractarii noului coronavirus, ceea ce face din…

- Autoritațile au anunțat ca pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei s-au confirmat 3613 cazuri de COVID-19. Pana astazi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate...