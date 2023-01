Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 500 de milioane de turiști viziteaza Europa in fiecare an, dar intrebarea pe care mulți și-o pun este care dintre cele 44 de țari europene este destinația pe care o aleg cei mai mulți dintre cei pasionați de calatorii.

- Olanda, Belgia, Danemarca și Luxemburg au cerut UE sa stabileasca o data pana la care noile camioane și autobuze vandute in Europa trebuiesa aiba emisii zero de dioxid de carbon, informeaza Reuters.

- In timp ce rata inflației a ajuns la 16,4% in Romania, 12 state memnre ale Uniunii Europene au avut rata inflației intre 6% și 10%.Țarile cu cele mai scazute rate ale inflației au fost Spania, Luxemburg, Franța, Malta și Grecia.Intre timp, continua și aplicarea dublului standard in Europa. Marile companii…

- Dr. Sodonia Susanu, aflata in trecere prin Botoșani, a vizitat-o pe Alexia, fetița cu mainile amputate intr-un teribil accident rutier, pe care medicii de la Spitalul de Copii „Sf Maria” din Iași i le-au reimplantat in urma uneia dintre cele mai complicate și reușite operații din Europa. Alexia Tudose,…

- Europa trece la energia nucleara: Exista state unde peste 50% din energie provine din centrale nucleare Europa trece la energia nucleara: Exista state unde peste 50% din energie provine din centrale nucleare 25% din producția totala de energie electrica din Uniunea Europeana a fost produsa in 2021 de…

- 25% din producția totala de energie electrica din Uniunea Europeana a fost produsa in 2021 de centrale nucleare situate in 13 state membre ale UE, potrivit Eurostat. Centralele nucleare au produs 731.701 gigawați-ora (GWh) de energie electrica, in creștere cu 7% sau cu 48.189 GWh fața de 2020, relateaza…

- Willi Cernko, CEO-ul Erste, actionarul principal al BCR, a doua cea mai mare banca din Romania, a reactionat la decizia Austriei de a da vot negativ intrarii Romaniei in spatiul Schengen. El a spus ca decizia afecteaza 5.000 de angajati BCR in Romania si 2,8 mil. de clienti ai bancii. „Sustinem o Europa…

- Intr-o declaratie postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, Naftogaz a precizat ca Vitrenko va ramane in functie pana la 3 noiembrie, dar nu a oferit alte detalii. „Printr-o decizie datata 1 noiembrie 2022, Cabinetul de Ministri al Ucrainei a aprobat demisia presedintelui Consiliului de Administratie…