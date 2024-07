Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul portughez intentioneaza sa reintroduca, joi, facilitati fiscale pentru rezidentii straini, in pofida criticilor ca, in trecut, aceasta schema a generat o crestere a preturilor la locuinte, a declarat ministrul de Finante, Joaquim Miranda Sarmento, pentru Financial Times.

- In ciuda ofertelor generoase de munca, romanii evita sa lucreze in agricultura și zootehnie. The post 300 DE LEI PE ZI, DAR ROMANII REFUZA MUNCA Angajatorii se indreapta catre muncitori straini in agricultura first appeared on Informatia Zilei .

- O noua mostra de totalitarism vine din China, care a dezvaluit, sambata, 15 iunie 2024, o serie de reguli care permit garzilor sale de coasta sa plaseze in detentie, fara proces, straini retinuti in Marea Chinei de Sud, pentru o perioada de pana la 60 de zile, relateaza AFP.

- Germania cauta muncitori mai bine pregatiți și a introdus o noua modalitate prin care cetațenii straini calificați sa se mute in aceasta țara. Cardul de Oportunitate le permite cetațenilor din afara UE sa vina in Germania timp de un an pentru a-și cauta un loc de munca, scrie Euronews.com. Cardul de…

- Guvernul entitatii sarbe din Bosnia a retras marti seara din procedura o lege controversata care viza crearea unui registru al ONG-urilor ce primesc fonduri internationale, pentru a le califica drept "agenti straini", in vederea "alinierii" la legislatia europeana, relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Guvernul spaniol a transmis luni ca are de gand sa elimine „vizele de aur", care permit bogaților din afara Uniunii Europene sa obțina dreptul de rezidența daca investesc mai mult de jumatate de milion de euro in imobiliare.