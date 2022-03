Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat joi seara noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa ceea ce deja a numit „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”, printre sanctiuni aflandu-se blocarea altor patru banci mari rusesti si adaugarea de noi nume pe lista persoanelor pentru care sunt…

- Joe Biden a inceput prin a spune ca armata rusa a declansat un atac brutal asupra Ucrainei fara ca Rusia sa fi fost provocata anterior. „Atacul Rusiei reprezinta un atac premeditat care a fost planificat de luni de zile” „Vladimir Putin a pozitionat 175.000 militari si echipament militar la granitele…

- Bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, potrivit agenției ruse de rating ACRA. Agentia apreciaza ca este vorba de o masura preventiva in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale, in contextul…

- Autoritațile din Ucraina au transmis ca au informații ca hackerii se pregatesc sa lanseze marți, 22 februarie, atacuri majore asupra agențiilor guvernamentale, bancilor și sectorului de aparare, relateaza Reuters.Agentia de securitate cibernetica CERT-UA, administrata de guvernul de la Kiev, a anunțat,…

- Au fost liderii europeni prea tacuți la intalnirile directe cu Vladimir Putin? A exacerbat NATO pericolul unui razboi in Ucraina? Toate acestea sunt teme legitime intr-o democrație, explica un ganditor liberal, fost deputat PNL. Exista mai multe tipuri de discurs critic la adresa modului in care Occidentul…

- Restricțiile la export constau in creșterea semnificativa a taxelor la export pentru anumite produse din lemn și intr-o reducere drastica a numarului de puncte de trecere a frontierei prin care pot avea loc exporturile de produse din lemn. Restricțiile impuse de Rusia sunt extrem de daunatoare pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a reiterat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei, relateaza Reuters. Presedintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia va actiona…