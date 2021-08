Ţara care vaccinează anti-Covid copiii pe bandă rulantă. Cum i-au prins l-a şcoală, cum i-au imunizat! Israel a luat o decizie fara precedent, in lume: vor sa vaccineze elevii impotriva COVID-19 in timpul orelor de curs, odata cu inceperea noului an școlar, care ar trebui sa debuteze la data de 1 septembrie. Guvernul israelian a precizat ca vaccinarea anti-COVID-19 a elevilor se va face cu acordul parinților. Israelul a vaccinat copii […] The post Tara care vaccineaza anti-Covid copiii pe banda rulanta. Cum i-au prins l-a scoala, cum i-au imunizat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

