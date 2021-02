Țara care va testa câinii și pisicile cu simptome de COVID-19 Animalele de companie pot sa se infecteze și ele cu COVID-19, nu numai oamenii, boala facand micuțele patrupede sa sufere. Tocmai de aceea, oficialii din Coreea de Sud au decis sa testeze cainii și pisicile cu simptome de COVID-19, plasand animaluțele in carantina in cazul in care sunt pozitive. Ba mai mult, stapanii sunt incurajați sa aiba grija ca și animalele sa pastreze, in limitele posibilitaților, distanța sociala atunci cand sunt plimbate, conform BBC . Astfel, cainii și pisicile care prezinta simptome de COVID-19 (cum ar fi febra sau dificultațile de respirație) in urma contactului cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Animalele de casa din Seul vor fi testate pentru Covid-19 daca prezinta simptome, a anunțat guvernul metropolitan, citat de BBC, scrie Mediafax. Decizia vine la cateva saptamani dupa ce țara a raportat primul caz de Covid-19 la un animal - o pisica. Doar animalele de companie care prezinta…

- Coreea de Sud acționeaza in privința animalelor de companie care au simptome de Covid-19 la fel ca și in privința oamenilor: le testeaza și le plaseaza in carantina, in cazul in care sunt pozitive. In plus, oficialii ii indeamna pe oameni sa aiba grija ca și animalele sa respecte distanța sociala, atunci…

- Pisicile și cainii vor fi testate pentru Covid-19 in cazul in care manifesta simptome specifice infecției, a anunțat administrația din Seul, capitala Coreei de Sud, scrie hotnews . Decizia vine la cateva saptamani dupa ce Coreea de Sud a raportat primul caz de Covid in randul animalelor, la un pui de…

- Pisicile și câinii vor fi testate pentru Covid-19 în cazul în care manifesta simptome specifice infecției, a anunțat administrația metropolitana a Capitalei Seul citata de BBC News. Decizia vine la câteva saptamâni dupa ce Coreea de Sud a raportat primul caz de…

- Proprietarii de caini si de pisici din Coreea de Sud isi pot testa pentru noul coronavirus animalul de companie daca acesta prezinta simptome precum febra, tuse sau dificultati de respiratie si a fost expus unor persoane cu COVID-19, a anuntat luni guvernul metropolitan din Seul.„Incepand de astazi,…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a fost diagnosticata cu COVID-19. Fosta campioana sustine ca nu stie de unde a contractat virusul, pentru ca s-a protejat, transmite Antena 3 . Elisabeta Lipa anunta ca se simte bine, dupa ce a avut simptome usoare. „Sunt bine, am avut simptome…

- Aceasta țara a luat decizia ca pisicile și cainii sa fie testați daca prezinta simptome ale coronavirusului sau daca au intrat in contact cu o persoana infectata. Sunt noi reguli care sunt elaborate in acest moment la nivelul Ministerului Sanatații și a centrului de Control și Prevenție a bolilor in…

- Informații transmise de mai multe state despre animale care s-ar fi infectat cu COVID au ridicat problema transmiterii infecției de la acestea la oameni. Doctorul Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX in ce situații pot…