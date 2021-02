Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va emite certificate de vaccinare anti-COVID-19 pentru locuitorii sai daca ele sunt solicitate de alte state, desi nu intentioneaza sa le introduca pentru uz in interiorul tarii, a afirmat marti coordonatorul britanic al campaniei de vaccinare Nadhim Zahawi, potrivit Reuters, potrivit…

- Marea Britanie va furniza certificate de vaccinare contra Covid-19 rezidenților sai daca acestea sunt cerute de alte țari, dar nu intenționeaza sa le introduca pentru uz intern. Anuntul a fost facut marți ministrul pentru vaccinare, Nadhim Zahawi, potrivit Reuters.”La nivel internațional, daca alte…

- Situația epidemiologica grava din Regatul Unit al Marii Britanii a determinat autoritațile sa ia in calcul posibilitatea ca anumite restricții sa fie menținute pana cand toți adulții vor fi imunizați anti-coronavirus. Susan Hopkins, directorul executiv al Public Health England, spune ca masurile restrictive…

- Inca cinci cazuri de infectare cu noua tulpina britanica au fost raportate in Romania, in județul Botoșani, anunța Ministerul Sanatații. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi, de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile…

- Producatorul Pfizer cere de urgența autorizarea vaccinului anti-Covid-19 in India. Serul a fost recent aprobat și in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Reprezentanții Pfizer au luat recent legatura cu autoritațile din India pentru a cere de urgența autorizarea vaccinului anti-coronavirus,…

- Pentru prima oara dupa patru decenii, Regina Elisabeta a II-a va petrece Craciunul la Castelul Windsor, alaturi de soțul sau, Philip. Anul acesta este facuta o excepție din cauza contextului epidemiologic actual. Regina Elisabeta a II-a petrecea in mod obișnuit Craciunul la reședința din Sandringham,…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

