- Vaticanul se ofera sa medieze criza ostaticilor din Israel, aflat in conflict cu Palestina, a spus, vineri, cardinalul Pietro Parolin, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.„Sfantul Scaun este pregatit pentru orice mediere necesara, ca intotdeauna”, spune inaltul cardinal intr-un interviu pentru…

- Israel este singura națiune evreiasca din era moderna, iar regiunea are o istorie bogata și indelungata ce dateaza inca din vremuri prebiblice. Regiunea a facut parte din Imperiul Roman, iar mai apoi din Imperiul Bizantin, inainte sa ajunga sub controlul califatului islamic in secolul VII e.n. Deși…

- FOTO| COȘMARUL grupului de turiști din Alba, blocat in razboiul din Israel, a luat sfarșit! S-au intors acasa in siguranța, pe aeroportul Otopeni Grupul de calatori din Apuseni care a fost blocat in Palestina in weekendul trecut a reușit sa ajunga in siguranța inapoi in Romania. Acești turiști au aterizat…

- Papa Francisc a cerut ca ”atacurile sa inceteze” in Israel, afirmand ca ”terorismul și razboiul nu conduc la nicio soluție”. „Dragi frați și surori, urmaresc cu ingrijorare și durere cele ce se intampla in Israel, unde violența a explodat cu o mai mare cruzime, provocand sute de morți și raniți. Imi…

- China este „profund ingrijorata” de „escaladarea” dintre Israel si palestinieniChina a declarat duminica ca este „profund ingrijorata” de confruntarile dintre Israel si palestinieni, care s-au soldat deja cu sute de morti, si a indemnat toate partile sa dea dovada de „retinere”, scrie AFP, relateaza…

- Romania joaca azi, de la ora 21:45, cu Israel, in preliminariile EURO 2024. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaTV. Dupa un inceput bun (doua victorii, doua egaluri), Romania se afla pe locul 2, la doua puncte de liderul Elveția. „Tricolorii” au ocazia se distanțeze…

- Selectionerul Edi Iordanescu a convocat 26 de jucatori pentru meciurile pe care naționala de fotbal a Romaniei le va disputa in preliminariile EURO 2024, pe teren propriu, impotriva primelor reprezentative ale statelor Israel și Kovoso. Selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, Edi Iordanescu,…

- FRF a anunțat prețul biletelor la meciurile Romania - Israel și Romania - Kosovo, programate in septembrie pe Arena Naționala, in preliminariile Euro 2024. La tribune un tichet costa 60 de lei, iar la peluze 35 lei. Romania - Israel are loc pe 9 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe…