Țara care speră să dea lovitura, la iarnă, din punct de vedere turistic Pandemia de coronavirus a schimbat multe in ultimul an și jumatate. Probabil cel mai afectat sector este cel turistic, acolo unde destinații de vis, gen Thailanda, Singapore, Australia, Vietnam, SUA ori Canada și-au inchis porțile pe o perioada nedeterminata. Este și cazul Cubei, una dintre cele mai cautate destinații de vacanța din Caraibe. Cuba intenționeaza sa se redeschida pentru turism la jumaattea lunii noiembrie, cand va avea un procent covarșitor de oameni vaccinați. In acest fel, insula spear sa dea lovitura pe piața turismului internațional, in aceasta iarna,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 47 de ani, din județul Dambovița, este primul medic de familie anchetat pentru vaccinari fictive. Chiar in acest moment sunt derulate percheziții in acest sens.Mai exact, femeia a vaccinat 10 fotbaliști de la Asociația Sportiva Fotbal Club Pucioasa, din comuna dambovițeana Pucioasa,…

- Un report de peste 29,69 milioane lei (peste 6 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de joi, informeaza un comunicat al Loteriei Romane.La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,13 milioane lei (peste…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat plata ajutorului de stat in valoare de 11,7 milioane de lei, in sectorul cresterii animalelor, pentru 91 de solicitanti, a anuntat joi, 26 august, institutia.Plata se face pe baza serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- Cand vine vorba despre bani, in acest context international totalmente atipic, te gandesti la economii. Cum sa mai faci economii din putinul pe care il ai si, mai mult, cum sa pui bani deoparte pentru viitorul copilului tau, pentru acel "viitor fara griji", sigur financiar. In zilele noastre,…

- Profesioniștii care au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic și nu și-au indeplinit obligațiile fiscale declarative legate de Declarația unica vor fi luați in vizor de ANAF, care va emite decizii de impunere din oficiu. Cel puțin așa prevede un ordin al Agenției Naționale de Administrare…

- Turiștii romani reprezinta 46,7% din toți cetațenii Uniunii Europene care au vizitat Bulgaria, la mare distanța de nemți, arata cele mai recente statistici furnizate de presa internaționala. Concret, in luna iunie 2019 numarul calatoriilor in strainatate a depașit 717.000. Numarul vizitelor…

- Ai nevoie de o mașina. Poate vrei sa o schimbi pe cea veche și prețurile nu te incanta. Te-ar tenta un contract de leasing pentru automobile, insa nu ai dat curs acestui gand pentru ca nu ai avut suficiente informații si nu ți-ai imaginat ca prețurile chiar sunt negociabile. Ziare.com iți…