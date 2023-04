Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de febra denga a cuprins toata Argentina care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane. Pana in prezent, peste 60.000 de persoane sunt infectate, majoritatea din nord-vestul țarii.

- Conform datelor oferite de catre Serviciul Rutier Maramureș, pana la data de 18 aprilie, ora 08.00, pe raza județului nostru au fost inregistrate 22 de accidente rutiere grave, cu șase mai puțin decat in perioada similara a anului trecut. In urma acestor accidente, 9 oameni au murit, cu doi mai puțin…

- Tragedie in urma unui incendiu izbucnit la bordul unei ambarcațiuni in care se aflau sute de persoane. Mai multe persoane și-au pierdut viața, dar sunt inca și oameni despre soarta carora nu se știe nimic, fiind disparuți. Cel puțin 12 oameni au murit și 230 au fost salvați dupa ce un incendiu a cuprins…

- Patru oameni și-au pierdut viața in aceasta seara in Romania in doua accidente rutiere terifiante.Accidentul de la BrașovUn accident rutier a avut loc in județul Brașov, pe DN 73. Doua persoane au murit dupa ce trei vehicule au intrat in coliziune, relateaza Mediafax. Accidentul a avut loc intre…

- Acest act a șocat Letonia. Memorialul Holocaustului Bikernieki, de langa Riga, a fost vandalizat cu simboluri ale razboiului rus de agresiune din Ucraina. Poliția investigheaza cazul. In timpul ocupației germane a Letoniei din al Doilea Razboi Mondial, 25.000 de evrei au fost deportați la Riga și impușcați…

- Zeci de incendii de vegetatie in Chile au determinat guvernul sa extinda, sambata, un ordin de urgenta intr-o alta regiune, deoarece un val de caldura complica eforturile de a controla incendiile care au provocat decesul a cel putin 23 de persoane pana acum, scrie The Guardian. Peste 1.100 de persoane…

- Cel putin 40 de persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in sud-vestul Pakistanului si a explodat, a anuntat duminica un reprezentant al guvernului. „Trupurile neinsufletite sunt de nerecunoscut”, a declarat Hamza Anjum, un responsabil al districtului Lasbela, din…

- SUA se cutremura din nou. Un atac armat a avut loc sambata noaptea in orasul Monterey Park, langa Los Angeles, in urma caruia au decedat mai multe persoane. Noua persoane au murit in atac, dupa o sarbatoare de Anul Nou Lunar care a atras mii de persoane, a anunțat poliția. Cine e atacatorul? Atacatorul…