Stiri pe aceeasi tema

- La comanda guvernului de la Londra, AstraZeneca a inceput deja producerea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-Covid. Antidotul pentru noul coronavirus dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford este inca in faza de testare. In Regatul Unit, Brazilia și Africa de Sud, vaccinul este in faza de…

- 20 de mii de voluntari din Marea Britanie, Brazilia și Africa de Sud au primit deja serul creat de Universitatea Oxford, in urma cu doua luni și jumatate, fara a avea reacții adverse. Singurul spaniol din grupul de voluntari care a primit vaccinul impotriva COVID-19 a vorbit in cadrul unui interviu…

- Nissan, al doilea producator auto nipon, a anuntat marti ca se asteapta la pierderi nete de 670 miliarde de yeni (6,35 miliarde de dolari) in actualul an financiar, in urma declinului vanzarilor, pe fondul impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES .…

- Vaccinul experimental, care a fost licentiat catre compania farmaceutica britanica AstraZeneca, a provocat un raspuns imunitar in studiile clinice preliminare, potrivit datelor publicate luni, care sustin sperantele ca acesta va putea fi utilizat de la sfarsitul anului 2020. ”Tinta de sfarsit al anului…

- Studiile, care au implicat 1.077 de pacienti, arata ca injectarea acestuia a facut ca ei sa dezvolte anticorpi si leucocite care pot lupta cu noul coronavirus. Descoperirea este promitatoare, insa este inca devreme sa fie stiut daca este suficient pentru a oferi protectie, astfel ca studii mai ample…

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste clinice pe pacienti umani cu vaccinul sau dezvoltat impotriva noului coronavirus, au anuntat luni seara reprezentantii sponsorului Lemann Foundation, citati de Reuters, preluata de Agerpres.Testele vor fi efectuate pe…

- Anvisa, autoritatea de reglementare sanitara din Brazilia, a aprobat studiile clinice pentru acest vaccin potential, dezvoltat de Universitatea Oxford si produs de compania farmaceutica AstraZeneca, in primele zile ale lunii iunie. Oamenii de stiinta se asteapta ca acest vaccin sa fie lansat pe piata…

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste pe pacienti umani cu vaccinul pe care il dezvolta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters, citata de Agerpres.