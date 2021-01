Țara care se află într-o fază groaznică a pandemiei de coronavirus Portugalia este intr-o faza “groaznica” a pandemiei de coronavirus, dupa cum a a declarat premierul țarii, Antonio Costa. Premierul a atras atentia ca trebuie sa mai treaca saptamani pana cand lucrurile ar putea incepe sa se imbunatateasca si ca din strainatate nu poate veni decat un ajutor limitat, relateaza Reuters. Cu un total de 668.951 de cazuri de COVID-19 confirmate si cu 11.305 decese, inclusiv un record de 293 de morti inregistrati miercuri, Portugalia are cel mai ridicat bilant pe sapte zile din lume in privinta numarului zilnic de imbolnaviri si decese la un milion de locuitori. Situatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia se afla intr-o faza teribila a pandemiei de coronavirus și poate spera doar la un ajutor limitat din strainatate, a spus prim-ministrul Antonio Costa. „Suntem in cel mai prost moment. Situatia nu e rea, ci teribila”, spune premierul Portugaliei, in momentul in care sistemul de sanatate al…

- Comisia Europeana a publicat vineri Raportul anual privind mobilitatea intracomunitara a fortei de munca, in care se arata ca aproape jumatate (46%) dintre toate persoanele cu varsta activa din UE care au plecat la munca in alte tari isi au resedinta in Germania sau Marea Britanie, si inca 28% in…

- Numarul vizitatorilor internationali in Spania a scazut in noiembrie cu peste 90%, dupa ce autoritatile au impus noi restrictii de calatorie pentru a atenua efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INE), transmit EFE si Reuters, informeaza…

- Regiunea spaniola Catalonia nu va relaxa luni restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, așa cum era planificat inițial, din cauza creșterii ratelor de infecție. Oficialii spanioli spun ca, din aceasta cauza, deschiderea unor partii de schi va fi amanata pentru saptamana viitoare, relateaza Reuters.Sezonul…

- Tesla majoreaza prețurile pentru Model S in Europa, dupa ce țarile UE au introdus unele dintre cele mai mari stimulente din lume pentru achiziția de mașini electrice Tesla a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel,…

- Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Numai in Statele Unite sunt peste 9 milioane de cazuri, iar epidemia se extinde rapid. In timp ce in Europa a durat aproape noua luni pentru a se ajunge la primele 5 milioane de…

- Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Numai in Statele Unite sunt peste 9 milioane de cazuri, iar epidemia se extinde rapid. In timp ce in Europa a durat aproape noua luni pentru a se ajunge la primele 5 milioane de cazuri de…