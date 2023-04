Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul leton a votat miercuri reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru barbati, incepand de anul viitor, invocand riscuri pentru securitatea regionala, in contextul razboiul lansat de Rusia contra tarii vecine Ucraina, informeaza Agerpres.

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a decedat cu o zi in urma intr-o explozie la Sankt-Petersburg si a legat atacul de serviciile speciale ucrainene si de Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK), scos in afara legii, al liderului…

- Analistul militar și realizatorul de televiziune Radu Tudor a comentat la Antena 3 CNN situația conflictului din Ucraina, in contextul vizitei președintelui chinez in Rusia și dupa ce o lovitura executata, aparent, de forțele Kievului a distrus in mai mul

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, crede ca Republicii Moldova trebuie sa ii fie mai putin frica de Rusia, care de-abia se descurca in Ucraina, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina, potrivit a patru oficiali americani și altor surse, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce Rusia a pornit razboiul cu Ucraina, o puternica țara din Europa are de gand sa introduca serviciul militar obligatoriu și spune ca renunțarea la aceasta practica a fost o greșeala. Despre ce țara este vorba și ce spun oficialii.

- Rusia si-a mutat forte si echipamente suplimentare in regiunea Kursk, aflata la granita cu Ucraina, pentru a proteja frontiera si pentru a asigura securitatea, a declarat luni guvernatorul regional Roman Starovoit, citat de agentia de presa Interfax, relateaza Reuters.

- Cresterea ajutorului militar pentru Ucraina este "urgenta" pentru ca aceasta sa-si poata recupera teritoriul ocupat inainte ca Rusia sa lanseze noi ofensive, a transmis vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul reuniunii de la Ramstein, in Germania, la care aliatii Ucrainei…