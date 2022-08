Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești sa iți gasești sufletul pereche și nu ai idee ce sa mai faci? Ei bine, Lidia Fecioru a vorbit pentru Antena 3 despre planta care iți scoate in cale sufletul pereche. Aceasta floare mai aduce și noroc la bani.

- Sefa diplomatiei britanice Liz Truss are un avans mare in fata lui Rishi Sunak, contracandidatul la sefia Partidului Conservator britanic si, implicit, la functia de prim-ministru al Regatului Unit, indica un sondaj YouGov publicat joi de Sky News, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Indicele preturilor de consum a crescut cu 10,1% in termeni anuali, potrivit estimarilor publicate miercuri de Oficiul National de Statistica, fiind peste prognoza de consens a Analistilor intervievati de Reuters, de 9,8%, si in crestere de la 9,4% in iunie. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele,…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a indemnat o parte a cetatenilor britanici sa se implice mai mult in prosperitatea Regatului Unit. Declaratiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicata de The Guardian . Dar declarațiile au fost reactualizate in contextul faptului…

- Sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, una dintre cei doi finalisti in cursa pentru postul de presedinte al Partidului Conservator, a primit un sprijin important din partea fostei ministre a apararii, Penny Mordaunt, ultima eliminata in alegerile interne din formatiunea aflata la guvernare la Londra.…

- Liz Truss il va infrunta pe Rishi Sunak in ultima runda a unei curse foarte disputate a funcției de prim-ministru al Marii Britanii. Penny Mordaunt a ieșit din cursa miercuri, dupa ce a primit cele mai puțin voturi intr-un al cincilea tur de scrutin in randul parlamentarilor conservatori. Fostul ministru…

- Cei cinci candidati la presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, la functia de prim-ministru al Regatului Unit s-au contrat pe diverse subiecte in dezbaterea televizata organizata duminica seara, in ajunul unei noi runde a scrutinului intern, relateaza luni DPA, scrie AGERPRES. Fii…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ( ANRE) a publicat proiectul de hotarare privind noul tarif la gazele naturale. Furnizorul a cerut aproximativ 30 de lei pentru un metru cub de gaze, dar ANRE a calculat un tarif de 22 de lei și 26 de bani pentru consumatorii casnici, cu TVA inclus,…