- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, la ora 00.00 milioane de oameni care nu s-au vaccinat impotriva COVID-19, in incercarea de limita numarul de infectari, ajunse la niveluri record, a anuntat cancelarul austriac Alexander Schallenberg.

- Cancelarul austriac Alexander Schallenberg a anuntat vineri ca asteapta unda verde a Parlamentului, duminica, in vederea unei plasari in carantina - la nivel national - a persoanelor nevaccinate sau care nu au statul de vindecate de covid-19, in contextul in care Austria se confrunta cu o crestere rapida…

- Obiectivul este clar. Vrem sa dam duminica unda verde unei plasari in carantina la nivel national a persoanelor nevaccinate”, a anuntat intr-o conferinta de presa noul cancelar austriac - fara sa precizeze date intrarii in vigoare a acestei masuri.Landul Oberosterreich si landul-stat Salzburg - care…