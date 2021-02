Stiri pe aceeasi tema

- Israelul intenționeaza sa reduca de duminica mai multe restricții care au fost impuse companiilor și sa redeschida hotelurile și salile de sport pentru cei complet vaccinați sau considerați imuni dupa ce s-au vindecat de COVID-19, a transmis guvernul, potrivit Reuters. Cetațenii care s-au imunizat cu…

- Israelul intenționeaza sa reduca de duminica mai multe restricții care au fost impuse companiilor și sa redeschida hotelurile și salile de sport pentru cei complet vaccinați sau considerați imuni dupa ce s-au vindecat de COVID-19, a transmis guvernul, potrivit Reuters. Cetațenii care s-au imunizat cu…

- Israelul si Grecia au incheiat, luni, un acord care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva Covid-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa facem acest lucru cu…

- Israelul si Grecia au incheiat luni un acord cu privire la turism care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa…

- Israelul si Grecia au incheiat luni un acord cu privire la turism care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa facem…

- Israelul a inceput vaccinarea adolescenților cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani. Israelul este țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare in randul populației. Deja sunt vazute efectele. Internarile in randul pacienților Covid-19 in varsta au scazut cu circa 60%. Aceasta țara a trecut…

- Israelul, țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare anti-coronavirus, autorizeaza acum utilizarea unui al doilea ser. Israel a autorizat utilizarea vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de compania americana Moderna. Israelul devine astfel prima tara din afara Americii de Nord care da unda…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore si a 3.003…