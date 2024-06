Stiri pe aceeasi tema

- Bavaria reprezinta, dintre landurile germane, cel mai important investitor si partener comercial al Romaniei, cu un volum al schimburilor comerciale de 8,3 miliarde de euro la finele anului trecut, si ne dorim ca marile companii cu sediul in Bavaria din domeniul industriei auto, al ingineriei si al…

- Guvernul a aprobat joi, 13 iunie 2024, prin hotarare, recunoasterea reciproca intre Romania si Statele Unite ale Americii ale perioadelor de munca si a dreptului la pensie intre cetatenii celor doua state.

- O teza care s-a vehiculat cu instistența timp de ani de zile este aceea ca romanii sunt cei mai saraci cetațeni din Uniunea Europeana, alaturi de bulgari. Ba mai mult, sunt unele voci radicale care susțin ca Romania nu are un beneficiu net de pe urma aderarii la Uniunea Europeana și ca romanii suporta…

- Președintele USR, Catalin Drula, i-a provocat, miercuri seara, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu la o dezbatere, pentru a discuta despre faptul ca Romania are cea mai mare inflație din Europa. Catalin Drula a precizat la postul B1 TV , ca vrea sa sa se intalneasca cu oamenii de afaceri din fiecare…

- Schimbari majore pentru pensionarii din Romania. Cei care nu au destui ani de vechime și vor sa cumpere trebuie sa afle pana la ce data mai pot face asta. Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat și merge acum spre promulgare. Romanii nu mai pot cumpara vechime in munca Exista multe cazuri in…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Romanii se afla in top 10, in clasamentul european la consumul de bauturi racoritoare. Sucurile sunt extrem de populare in țara noastra, Romania ocupand locul 7 in acest top, cu un volum de peste 3,7 miliarde de litri, arata datele asociatiei europene care reprezinta producatorii din industrie.Medicii…