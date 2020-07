Țara care oferă 3.000 de dolari turiștilor care se îmbolnăvesc de COVID-19 pe teritoriul ei Din luna martie, de cand intreaga lume a fost blocata din cauza pandemiei de COVID-19, turismul a inceput sa fie și el grav afectat. Pentru a revitaliza aceasta industrie, multe țari incearca sa atraga turiști cu tot felul de oferte tentante. Luni intregi, destinațiile turistice au fost aproape pustii din cauza masurilor de izolare impuse de autoritați pentru a stopa raspandirea coronavirusului. Acum, cand granițele s-au redeschis și ușor-ușor se ridica restricțiile, calatoriile au inceput sa devina din nou o realitate. Atat cei cu afaceri locale, cat și marile lanțuri hoteliere sau operatorii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

