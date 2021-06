Țara care nu a înregistrat niciun deces COVID din septembrie 2020 Bulgaria a inregistrat duminica prima zi fara niciun deces asociat COVID-19 dupa 28 septembrie 2020. De asemenea, numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a scazut la 16, cel mai mic bilant pe o zi incepand din 8 iunie anul trecut. Numarul total al infectarilor confirmate a ajuns la 421.531, din care 18.027 de decese. Pana acum, in Bulgaria au fost administrate aproape 1,73 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, iar 786.336 de persoane au fost vaccinate cu schema completa. The post Țara care nu a inregistrat niciun deces COVID din septembrie 2020 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

