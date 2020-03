Stiri pe aceeasi tema

- Printre masurile adoptate de Executiv se numara și interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate. Prin urmare, printre principalele masuri se afla plata sumei de 800 de euro, in luna aprilie, pentru aproximatic jumatate de milion de angajați care nu pot merge la munca deoarece angajatorii…

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…

- Grecia, celebra pentru muzeele si siturile sale arheologice, a anuntat vineri inchiderea lor in toata tara din cauza riscurilor de contaminare cu coronavirus, potrivit AFP potrivit news.ro."Din cauza conditiilor speciale si a lipsei de gardieni, ministrul Culturii Lina Mendoni, in acord cu…

- Grecia, renumita pentru muzeele si siturile arheologice, a anuntat vineri inchiderea acestora in toata tara din cauza riscului de contaminare cu coronavirus, informeaza AFP. "Din cauza conditiilor speciale si a lipsei de paznici, ministrul culturii, Lina Mendoni, de comun acord cu confederatia angajatilor…

- Primul termen de plata a impozitului pe cladiri, pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, va fi prorogat de la 31 martie, la 30 iunie, a anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. El a precizat ca modificarile urmeaza sa fie reglementate prin ordonanta de…

- Guvernul analizeaza propunerea de a solicita companiilor ore diferite de incepe a programului de lucru, astfel incat sa fie redusa aglomeratia la metrou, in aceasta perioada, in care Romania este amenintata de epidemia de coronavirus.

- Guvernul a decis, in sedința de marți, reorganizarea a doua ministere, reducand de la 721 la 584 numarul angajaților la Transporturi și de la 424 la 346 a angajaților de la ministerul Muncii. Astfel, Guvernul a decis ca numarul de direcții din cadrul Ministerului Transporturilor sa fie redus de la 21…

- Guvernul a decis, in sedința de marți, reorganizarea a doua ministere, reducand de la 721 la 584 numarul angajaților la Transporturi și de la 424 la 346 a angajaților de la ministerul Muncii. Astfel, Guvernul a decis ca numarul de direcții din cadrul Ministerului Transporturilor sa fie redus de la 21…