- Astazi, 12 iulie a.c., polițiștii rutieri și cei de prevenire din județul Salaj au desfașurat o activitate informativa, in randul conducatorilor auto din municipiul Zalau, cu privire la riscurile asociate consumului de alcool sau droguri la volan și a conducerii fara permis de conducere. Scopul activitații…

- Șofer din Hunedoara, REȚINUT de polițiști in Alba: Era MORT DE BEAT, la volanul unei mașini furate și nu avea nici permis de conducere Șofer din Hunedoara, REȚINUT de polițiști in Alba: Era MORT DE BEAT, la volanul unei mașini furate și nu avea nici permis de conducere Un șofer din Hunedoara, MORT DE…

- Șoferii care incalca regulile de circulație vor fi sancționați mai dur. Noile prevederi legislative au intrat in vigoare incepand cu data de 6 iunie. Modificarile au scopul de a responsabiliza conducatorii auto și de a crește nivelul de siguranța a traficului rutier, prin reducerea numarului de accident.

- Un barbat in varsta de 45 ani, din Faraoani, a fost retinut de politisti dupa ce beat si fara permis de conducere a comis un accident rutier pe DN2 – E85, in localitatea Nicolae Balcescu, in urma caruia cinci persoane au fost ranite. ‘Din primele verificari a reiesit faptul ca, un barbat in varsta de…

- Daca ești beat și ai provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane nu vei mai putea ocoli inchisoarea. Este vorba despre un proiect de lege prin care se elimina posibilitatea suspendarii executarii pedepsei cu inchisoarea in cazul celor care au consumat alcool sau droguri sau nu dețin…

- Ieri, 28 iunie 2023, parlamentarii din Camera Deputaților, forul decizional, au aprobat Legea „Anastasia” care prevedere inchisoare pentru șoferii depistați beți sau fara permis in cazul unor accidente rutiere. Conform articolelor de lege nu se mai poate dispune suspendarea unei pedepse in cazul unei…

- Permisul de conducere categoria B, valabil și pentru anumite tipuri de motociclete. Legea a fost aprobata in Parlament Modificare in Codul Rutier: Șoferii care dețin permis de conducere pentru categoria vor putea circula și cu un anumit tip motociclete. Camera Deputaților a adoptat marți un proiect…