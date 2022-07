Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul indian a interzis vineri obiectele de plastic de unica folosinta pentru a lupta contra deseurilor care sufoca raurile si otravesc fauna si flora. Printre obstacole se numara, insa, producatorii nepregatiti si reticenta consumatorilor de a plati mai mult, afirma expertii, informeaza AFP.…

- Tindem sa calculam gravitatea unui lucru, chiar si a razboiului, dupa modul in care acesta devine subiect de dezbatere televizata. In functie de intensitatea acesteia, apreciem daca este vorba de ceva care ne va afecta vietile, sau este doar o poveste ca oricare alta din starea de fapt in care ne miscam,…

- Guvernul Canadei a anuntat ca va interzice fabricarea si importul unui numar de materiale plastice de unica folosinta "daunatoare", mai multe reglementari noi urmand sa intre in vigoare in decembrie.

- Poluarea aerului cu particule fine, in primul rand legate de combustibilii fosili, reduce durata de viața in medie cu peste doi ani, la nivel global, potrivit unui studiu publicat recent. De exemplu, in Asia de Sud, o persoana ar putea trai cinci ani in plus daca nivelul particulelor fine din aer ar…

- Administratia presedintelui Joe Biden a anuntat miercuri ca doreste sa reduca progresiv utilizarea plasticului de unica folosinta pe domeniul federal american, inclusiv in parcurile nationale, cu obiectivul final ca astfel de produse sa nu mai fie deloc furnizate sau vandute pana in 2032, informeaza…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizarea de articole de catering de unica folosința, produse de curațare și curațenie, saci și pungi din polietilena pentru deșeuri, articole din hartie – necesare pentru o perioada…

- Articole de unica folosința și produse de curațenie pentru SJU Alba Iulia: Licitația de peste 920.000 de lei, lansata in SEAP Articole de unica folosința și produse de curațenie pentru SJU Alba Iulia: Licitația de peste 920.000 de lei, lansata in SEAP Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat…

- Poluarea a provocat unul din șase decese la nivel mondial in 2019, a aratat un nou studiu, citat de CNN, mai mult decat decesele globale anuale cauzate de razboi, malarie, HIV, tuberculoza, droguri sau alcool.Studiul, publicat marți de Comisia Lancet pentru poluare și sanatate, a constatat ca poluarea…