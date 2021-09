Țara care înregistrează un nou record de vaccinare: 100 de milioane de doze în doar 13 zile India a administrat peste 180 de milioane de doze de vaccin in luna august, mai mult decat toate țarile membre G7, grupul statelor cu cele mai dezvoltate economii la un loc. Ultimele 100 de milioane au fost administrate doar in 13 zile, informeaza BBC. Guvernul indian dorește sa vaccineze toata populația eligibila pana la finalul anului cu unul din cele trei vaccinuri pe care le are la dispoziție, Oxford-AstraZeneca, Covaxin si Sputnik V. Pana in prezent, mai mult de jumatate din populația eligibila a Indiei, aproximativ 473 de milioane de oameni, a primit cel puțin o doza de vaccin anti-Covid,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

