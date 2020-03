Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va inchide miercuri scolile, universitatile, centrele de zi si alte institutii de invatamant timp de doua saptamani pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat marti ministrul grec al sanatatii, relateaza Reuters."A venit timpul ca toti grecii sa dea dovada de responsabilitate…

- Romania suspenda toate zborurile din și catre Italia, pana pe 23 martie, pentru a limita raspandirea coronavirusului Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, suspendarea zborurilor din si catre Italia pana pe 23 martie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în…

- Banca Centrala va supune bancnotele "unui proces de spalare" la temperaturi extrem de ridicate, asa cum a facut intotdeauna, inainte de a le repune in circulatie. "Pentru tot numerarul care vine la Banca Centrala de la creditorii locali, BOK vi le va pastra in siguranta timp de doua saptamani,…

- Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) a anuntat vineri ca va "pune în carantina" bancnotele timp de doua saptamâni pentru a înlatura orice urma de coronavirus si chiar ar putea arde unele bancnote, în încercarea de a opri extinderea epidemiei de coronavirus, potrivit…

- Facebook a anuntat joi ca isi va anula conferinta anuala destinata dezvoltatorilor, iar Microsoft i-a urmat exemplul retragandu-se de la o conferinta de gaming programata pentru luna viitoare, din cauza ingrijorarii provocate de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters.

- Masuri disperate in China, pentru a opri raspandirea coronavirusului. O instanța a introdus pedeapsa cu moartea, in anumite situații. Banii sunt, efectiv, curațați. Banca centrala chineza a anunțat, intr-o conferința de presa, ca va incepe curațarea efectiva a banilor aflați in circulație pentru a opri…

