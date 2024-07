Aceasta masura face parte dintr-o serie de inițiative menite sa protejeze liniștea locuitorilor și sa asigure o deplasare mai fluida a pietonilor in centrul istoric al orașului, precum și pe insulele Murano, Burano și Torcello.Restricții in VenețiaIn plus, autoritațile vor restricționa utilizarea difuzoarelor de catre ghizii turistici pentru a minimiza zgomotul și pentru a contribui la menținerea unei atmosfere mai relaxante pentru locuitori. Cei care nu respecta aceste noi reglementari vor fi pasibili de amenzi intre 25 și 500 de euro. Inițial, aceste masuri erau programate sa intre in vigoare…