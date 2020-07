Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a denuntat miercuri "o logica de banditi", ca reactie la criticile occidentale dupa promulgarea in ajun a unei legi controversate cu privire la securitatea nationala in Hong Kong, condamnata de 27 de tari la ONU, in timp ce SUA au amenintat China cu sanctiuni, potrivit AFP.Promulgata…

- China urmeaza sa impuna sanctiuni in emiterea unor vize oficialilor americani, in urma unei decizii similare a Washingtonului vizand oficiali din cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) ca represalii vizand politica Beijingului fata de Hong Kong, relateaza Reuters.Diplomatia chineza…

- Uniunea Europeana si China au avut luni o "explicatie deschisa" cu privire la divergentele lor in legatura cu Hong Kong si relatiile lor comerciale, in cursul unui summit prin videoconferinta, relateaza France Presse. Aceasta intalnire virtuala avea scopul sa pregateasca o reuniune extraordinara intre…

- China a eliberat zece soldati indieni capturati in timpul ciocnirii de luni, din zona himalayana de la granita dintre cele doua tari, informeaza presa din India, conform Agerpres.Eliberarea acestora survine dupa negocierile care au avut loc intre cele doua parti cu scopul de a reduce tensiunea din relatia…

- Autoritatea de Reglementare a Traficului Aerian (CAAC) a transmis intr-un comunicat de presa ca toate companiile vor putea asigura un zbor pe saptamana din și spre China, in contextul in care Washingtonul amenința sa suspende zborurile companiilor chineze. Pasagerii vor trebuie totuși sa fie…

- China isi va creste stadiul de pregatire si isi va imbunatati capacitatea de a duce la indeplinire misiuni militare in contextul in care pandemia de COVID-19 are un impact profund asupra securitatii nationale, a declarat marti presedintele Xi Jinping, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters.Reusita…

- Deputatul PNL Pavel Popescu denunta cenzura la nivelul UE pusa in practica de anumiti oficiali pentru a face pe plac Chinei. Parlamentarul roman cere demisia celor care sunt responsabili de un asemenea gest."Absolut INCREDIBILA capitularea delegației Uniunii Europene in fața Partidului Comunist…

- Facebook și Google elimina milioane de reclame cu animale . Oamenii de știința banuiesc ca focarul a avut originea in lilieci, apoi a facut saltul catre oameni in piața fructelor de mare Huanan din Wuhan, China. In februarie, președintele chinez Xi Jinping a anunțat o interdicție temporara a vanatoarei,…