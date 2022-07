Țara care găzduiește Eurovision 2023 în locul Ucrainei Din cauza razboiului dintre Rusia și Ucraina, organizatorii concursului Eurovision au decis ca evenimentul important de anul viitor nu poate sa aiba loc in țara caștigatoare, adica in Ucraina, astfel ca va avea loc in alta țara. Iata care este țara care gazduiește Eurovision 2023 in locul Ucrainei! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

- Concursul european anual de muzica „Eurovision” va avea loc in Marea Britanie, in 2023, dupa ce organizatorii au decis ca evenimentul nu poate avea loc in tara castigatoare, Ucraina, din cauza razboiului pornit de Rusia pe 24 februarie, relateaza BBC.

- Concursul european anual de muzica „Eurovision” va avea loc anul viitor in Marea Britanie, dupa ce organizatorii au decis ca evenimentul nu poate avea loc in țara caștigatoare, Ucraina, din cauza razboiului pornit de Rusia pe 24 februarie și care duminica a intrat in cea de-a șasea luna.

