Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce intreaga lume lupta impotriva coronavirusului, in laboratoarele din toate colțurile planetei se cauta o soluție. Oamenii de știința incearca sa produca un vaccin pentru noul tip de coronavirus. Din cand in cand, in presa apar informații incurajatoare. Cu peste 600 de cazuri, Suedia nu se…

- Pana astazi, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 7 cetațeni care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform…

- Pana astazi, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 7 cetațeni care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital,…

- O ieseanca ii acuza pe sefii Directiei de Asistenta Comunitara (DAC) din Iasi ca persoanele fara adapost care ajung in Centrul de Urgenta "C.A Rosetti" din municipiu nu sunt ingrijite corespunzator, intrucat stau in frig si nu primesc hrana suficienta. In replica, sefa DAC Iasi Luminita Munteanu…

- Victor Costache a promis ca reforma din Sanatate nu va aduce costuri suplimentare pentru pacientii care se vor trata la spitalele private in cadrul programelor nationale si ca nu vor exista interdictii pentru medici de a lucru atat in privat cat si la spitalele publice

- Orașul viitorului. Țara din UE care construiește prima zona urbana fara mașini Olanda este țara care are mai multe biciclete decat locuitori și care deține cea mai impresionanta rețea de piste de biciclete din lume: se intinde pe nu mai puțin de 35.000 de kilometri, pe tot teritoriul țarii. Iar reputația…

- Caz șocant la Predeal: Bolnavii din stațiunea brașoveana sunt consultați de un medic IT-ist. Barbatul care imbraca fara drept halatul alb este, nimeni altul, decat soțul medicului de familie de la Dispensarul din Predeal. Cadrul medical a intrat in concediu medical și pentru ca nu exista niciul inlocuitor…

- “La HOSPICE inveți adevarata valoare a vieții in forma ei cea mai pura și mai frumoasa. Noi spunem ca oamenii bolnavi in stare terminala dor. Ii doare și doare dorul de ei. Iar la HOSPICE incercam sa facem sa nu ii mai doara. Cu dorul nu avem ce face, el ramane mereu.”- Mirela Nemțanu, director HOSPICE…