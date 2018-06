Tara care cere bani ca sa intri pe Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a confirmat, miercuri, ca nu va mai ocupa aceasta functie incepand cu luna mai 2019, data la care ii expira mandatul. El a precizat ca anul viitor implineste 70 de ani si, din cate stie, de la aceasta varsta nu se mai poate profesa. "Implinesc 70…

- Luna aprilie a fost declarata de meteorologi ca fiind cea mai calda inregistrata in Romania in ultimii 60 de ani, temperaturile fiind cu nu mai putin de 10 grade peste cele normale. Valorile peste media obisnuita s-au mentinut si in luna mai, culminand cu ziua de sambata, cand se asteapta…

- Era doar o chestiune de timp pana cand pozele de inalta rezolutie facute cu telefonul sa se intoarca impotriva celor care le-au imortalizat. Asta a patit un traficant de droguri care a fost prins gratie unei imagini trimise pe WhatsApp. La fel ca in imaginea de alaturi, un traficant de droguri…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stabileste noi amenzi pentru munca nedeclarata. Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Daca angajatorii continua activitatea dupa amenda risca inchisoarea…

- Sahara, cel mai mare desert din lume, a crescut in dimensiune cu aproximativ 10% din 1920, avertizeaza oamenii de stiinta. Si lucrurile nu se vor opri aici. Desi oamenii de stiinta de la Universitatea din Maryland, SUA, au monitorizat si analizat doar acest desert, cel mai probabil situatia…

- WhatsApp a introdus, la final de 2017, posibilitatea de a sterge mesajele pe care le-ai trimis deja, iar acum face o schimbare la acest capitol. Functia de stergere a mesajelor trimise pe WhatsApp este disponibila de la finele lui octombrie 2017, iar acum compania a facut o modificare a acesteia.…

- Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul. "La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus,…