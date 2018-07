Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul le ofera cetatenia tarii strainilor care depun cel putin 7 milioane de lire egiptene (392.000 dolari) si predau banii trezoreriei dupa cinci ani, conform unui amendament adoptat luni de parlamentul de la Cairo, relateaza Reuters. Egiptul cauta modalitati de a-si revigora finantele…

- Anuntul BCE reprezinta un compromis dupa ce, anterior, se stabilise aceeasi perioada pentru toate bancile, dar au aparut nemultumiri in randul bancherilor si chiar in BCE, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Cel mai ridicat nivel al creditelor neperformante…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…

- Politia bosniaca a inchis luni pentru scurt timp un punct de trecere de la frontiera cu Croatia pentru a bloca un grup de migranti care incercau sa traverseze o zona impadurita pentru a ajunge in Uniunea Europeana, a precizat politia de frontiera intr-un comunicat, relateaza Reuters. Croatia a trimis…

- Autoritatile ofera 40 de parcele de teren in Pasul Valcan celor care doresc sa investeasca in zona turistica. In ultimii ani, desi a fost dotata cu o telegondola de circa noua milioane de euro si o sosea moderna, statiunea a ramas pustie.

- Trimiterea de trupe arabe in Siria este o posibilitate discutata de oficiali din diverse tari, a anuntat vineri un cotidian de stat din Egipt, citandu-l pe seful diplomatiei egiptene, Sameh Shoukry, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. "In ceea ce priveste situatia din Siria, Shoukry a…

- Fostul presedinte al parlamentului indonezian Setya Novanto a fost condamnat marti de un tribunal la 15 ani de inchisoare pentru rolul sau in pagubirea statului de circa 170 milioane de dolari in legatura cu schema nationala privind cardul de identitate electronic, relateaza agentia Reuters, anunta…